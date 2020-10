FC Volendam versterkt zich op huurbasis met Griekse spits van AEK Athene Giannis Iatroudis

FC Volendam en AEK Athene hebben elkaar gevonden in een huurdeal voor aanvaller Giannis Iatroudis (21). De Griekse jeugdinternational ziet Het Nieuwe Oranje als de ideale vervolgstap in zijn ontwikkeling. Hierdoor draagt Iatroudis het komende seizoen het shirt van FC Volendam.

Met Iatroudis heeft FC Volendam zijn gewenste aanvallende versterking binnen. De 1 meter 90 lange, linksbenige spits werd afgelopen zomer door AEK Athene voor vier jaar ingelijfd. Daarvoor speelde hij vanaf zijn zesde levensjaar voor GS Ergotelis, dat met de hoofdmacht uitkomt in de Football League, het tweede niveau van Griekenland. In het seizoen 2018-2019 werd hij uitgeroepen tot het beste talent van die competitie. Een blessure hield Iatroudis vanaf november aan de kant, maar dat weerhield AEK Athene er niet van de aanvaller voor vier jaar in te lijven. Inmiddels is de Griek volledig hersteld van zijn blessure.

'Uitstekende omgeving'

“Ik ben heel blij om bij FC Volendam te kunnen tekenen”, stelt Iatroudis. “Ik geloof dat dit een uitstekende omgeving is om mij verder te ontwikkelen, als speler maar ook als mens. Ik ga 100% van mijzelf geven, niet alleen om doelpunten te scoren, maar vooral ook om het team te helpen de best mogelijke resultaten te bereiken. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

'Type speler dat we misten'

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is blij met de aanvallende versterking. “We kijken al langere tijd naar mogelijke versterking van onze aanvallende linie. Giannis heeft een profiel dat wij naar onze inschatting nog misten: het type aanspeelpunt.”

Met de komst van de Griek krijgt het veldspel van FC Volendam een nieuwe impuls, denk Van Leeuwen. “Allereerst heeft hij natuurlijk zijn lengte mee. Daarnaast is Giannis dusdanig technisch vaardig dat hij goed ballen vasthoudt en zo een bijdrage levert aan ons spel over de grond. Die combinatie kan het team helpen om wat makkelijker door te kunnen voetballen. Tenslotte heeft hij veel gevoel in zijn linkerbeen, zijn schot is een extra wapen."

Van Leeuwen verwacht een gelukkig huwelijk tussen de Griek en FC Volendam. "Het is mooi dat een talent als Giannis kansen ziet om zich bij FC Volendam verder te ontwikkelen. Wij zien nog genoeg rek in hem op diverse onderdelen. Nu is het aan Giannis om met hulp van onze experts zijn volle potentie te benutten.”

Link naar aankondigingsvideo