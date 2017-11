Inloopavond over zorgverzekering 2018 in PX

Het gebeurt al jaren dat aan het einde van het jaar veel cliënten overstappen naar een andere zorgverzekeraar. In de verzekeringskantoren is het dan in de laatste maanden van het jaar een drukte van belang en staat de telefoon roodgloeiend met vragen van de cliënten over de zorgverzekering.

Vanwege het gezamenlijk belang treden dit keer Molenaar & Zwarthoed Adviseurs en Nemassdeboer samen op bij de communicatie over de omzetting van Avéro Achmea naar ONVZ per 1 januari 2018.

Omdat hierover natuurlijk vragen leven bij de verzekerden van beide kantoren werd er woensdag van 19.00 tot 21.00 uur een gezamenlijke inloopavond gehouden in PX en deze werd druk bezocht.