Sint en de Pieten zorgen voor een knallend ‘t Nest-Sintfeest

Eén van de hoogtepunten van de jaarlijkse Sinterklaasbezoeken is toch wel ieder jaar het Sinterklaasfeest van de Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam ,,’t Nest” in De Amvo.

Zaterdag om 14.00 uur zat de zaal weer bomvol met kinderen, leden en ouders. In spanning zaten zij te wachten op de komst van de Goed-heiligman terwijl DJ Johan de Wit al de zaal opwarmde met Sinter-klaasliedjes. Om even over 2 kwamen de Pieten naar binnen stappen.

Er was een heuse intocht, want de Pakjesboot “Spanje” kwam met zes Pieten erin binnenlopen terwijl er knallend vuurwerk met confetti werd afgestoken. Daarna renden de Pieten door de zaal en werd Sinterklaas door Gré Kwakman welkom geheten. Het werd een dolle boel.