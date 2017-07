Verbouwing Gouwzee afgerond en verhuizing start op 11 juli

De verbouwing van de Gouwzee is vorige week gereed gekomen. Precies een jaar geleden begon KBK Bouw met het slopen en verbouwing van het verpleeghuis, dat 25 jaar terug geopend werd.

In eerste instantie was het de bedoeling om alleen de lelijke gevel aan de Noordeinde-kant te vernieuwen, die bij menigeen een doorn in het oog was. Uiteindelijk zijn alleen de buitenmuren blijven staan en binnen het lifthuis. Voor de rest is alles vernieuwd. Op 11 juli gaat de verhui-zing plaatsvinden voor de bewoners van het Maria- en Kloosterhof.

De officiële opening zal in oktober plaatsvinden. Dan is het geheel vernieuwde verpleeghuis Gouwzee al volop “in bedrijf”. Het komt er allemaal schitterend uit te zien, een echte aanwinst voor Volendam.

ron Zo fraai ziet dat er anders niet uit hoor !, 27 "wooncontainers" op elkaar gestapeld.