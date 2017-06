Voor de derde keer ‘Blauwe Vlag’ voor Volendamse haven

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend, 122 jachthavens en 61 stranden. Gemeente Haven Volen-dam ontving dit keurmerk op 18 mei in Scheveningen voor de 3e keer.

Havenmeester Wijnand Veerman kon trots de Blauw Vlag hijsen in de mast op het noorderhavenhoofd. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachtha-vens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat de haven moet voldoen aan belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en ‘n hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.