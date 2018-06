Wethouders brengen bezoek aan de Padelbanen

Zaterdagmiddag brachten de wethouders Albert Koning en Vincent Tuijp, samen met raadslid Jack de Boer en enkele medewerkers van de gemeente, een bezoek aan het complex van T.V. Dijkzicht. Door voorzitter Kees de Boer werden de gasten welkom geheten en na de koffie werd een rondleiding over het tenniscomplex gemaakt, waar op dat moment het Knakworsttoernooi voor 90 kinderen plaatsvond. Een kijkje werd genomen bij de twee nieuwe Padelbanen, die op 28 april in gebruik zijn genomen. Deze banen worden goed gebruikt door de leden.

Uitleg over de spelregels werd gegeven door Carel de Winkel. Door de gemeente is alle medewerking verleend om deze Padelbanen te realiseren. Verder werd nog een kijkje genomen bij de vier opgeknapte Gravel Plus Premiumbanen, waarvan de gemeente de kosten voor het renoveren van drie banen voor haar rekening nam en de andere is door Dijkzicht aangelegd.