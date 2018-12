Nieuwbouw van clubhome “Boule Lef”

Jeu de Boules-vereniging “Boule Lef” krijgt een nieuw clubhome. Het stalen geraamte van het gebouw is reeds geplaatst op het complex naast zwembad “De Waterdam” en de nieuwe sporthal De Seinpaal aan de Harlingenlaan. Volgens het Veerhuys Systeem (van Ab Veerman/Reus) wordt het nieuwe onderkomen gebouwd.

Er komen rond het stalen frame van de kantine EPS-wanden van 15 cm dikte, zodat het clubhome optimaal geïsoleerd is. Het oude clubhome “Krasnaboulski” was nodig aan vervanging toe en zal binnenkort gesloopt worden. Het nieuwe onderkomen van “Boule Lef” wordt twee keer zo groot en heeft een afmeting van 15 x 7,5 meter. Volgende week worden de EPS-wandplaten (van piepschuim) geplaatst en daarna wordt het clubhome verder afgewerkt. De leden van de jeu de boulesvereniging werken er ook volop aan mee. De planning is dat het nieuwe clubhuis over 4 maanden gereed komt.