Boelenspark volgepompt met water

Het Boelenspark ligt er weer klaar voor. In de hoop op vriestemperaturen is het laagstgelegen gedeelte van het natuurlijkgebied volgepompt met water. Momenteel wordt van het mooie meertje dankbaar gebruik gemaakt door verschillende vogelsoorten.

Vorig jaar werd door het ijsclubbestuur nog besloten om geen ijsbaan te maken. Een noodgedwongen beslissing vanwege het niet kunnen waarborgen van de 1,5 meter afstand. Een hard gelag, gezien de strenge winter gegarandeerd voor een dikke laag ijs had gezorgd.

In 2017 werd er voor het laatst geschaatst in het Boelenspark. De daaropvolgende jaren kwam het er vanwege het uitblijven van vorst en dus vanwege coronamaatregelen niet van. Schaatsliefhebbers zullen daarom een kaarsje branden in de hoop op een degelijke ijsbaan.