Pad over de Purmerdijk voor groot deel geasfalteerd

Vorige week is het asfalteren van een groot deel van het fietspad op de Purmerdijk gereed gekomen. Vanaf Edam tot en met de afrit Blijweg/Westerweg is het wegdek nu zo glad als een biljartlaken. Ook de afrit naast het gemaal in de Purmer, is nu gereed gekomen.

Zo kan men vanaf de Purmerdijk door de Purmer fietsen en het pad sluit aan op het Purmerbos. Het nieuw asfalteren van de Purmerdijk was geen overbodige luxe, want er zaten vele kuilen en scheuren in het asfalt. Het ziet er keurig netjes uit.

Binnen afzienbare tijd komt er naast de N244 eveneens een nieuw vrijliggend fietspad, zodat de fietsers vanuit Edam-Volendam een kortere route kunnen trappen om Purmerend te bereiken.