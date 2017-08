Herstelwerk aan monumentale walmuren in Broekgouwstraat

Op 10 april is gestart met het herstellen van de walmuren langs het fietspad aan de Broekgouwstraat in Edam. Door firma De Boer en De Groot uit Harlingen, die hierin gespecialiseerd is, wordt de grondige renovatie uitgevoerd. Mede door toenemende verkeersbelasting op de achterliggende weg, was de bestaande kademuur voor een deel voorover komen te hangen boven het water in de sloot.

Er moest groot onderhoud uitgevoerd worden om verder inzakken te voorkomen. Over ‘n lengte van 75 m zijn de muren recht gezet en met grondankers geborgd. Er wordt voeg/herstel- en betonwerk uitgevoerd.

De planning was dat de klus begin juli gereed zou komen, maar dat zal nog even gaan duren.