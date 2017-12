Pietenochtend in de kleuterklassen van De Blokwhere

Elk jaar wordt er op De Blokwhere voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een Pietjesochtend gehouden. Veel kleuters komen als Pietje Piet verkleed naar de school. Er zijn dan diverse activiteiten en om het kwartier wordt er na het luiden van de bel gewisseld.

In verschillende klaslokalen, de gymzaal en in de grote hal vinden dan creatieve en sportieve spelletjes plaats onder leiding van de juffen en moeders. Ook worden mooie werkstukjes gemaakt, die de kinderen mee naar huis mogen nemen. Zo werden o.a. van pepernoten foto-lijstjes gemaakt, Sinterklaasplaten ingekleurd, tekenen en plakken, etc.

De Blokwhere is prachtig mooi in Sinterklaassfeer versierd. O.a. de-corstukken van de Sint-show van 4 jaar geleden zijn hiervoor gebruikt.