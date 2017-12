Sinterklaasmiddag voor de jongste kinderen in PX

De grote zaal van PX was zondag fraai aangekleed voor de jaarlijkse Sinterklaasmiddag voor de jongste kinderen (van 0 tot 4 jaar). Een hele wand was gevuld met mooie cadeaus die de kleuters met hun ouders bij de Pietjes uit konden zoeken.

Sint Nicolaas en twee Pieten zaten op een podium aan de zijkant, waar de kinderen de goedheiligman en zijn twee opperknechten een handje konden geven. Ook was er volop gelegenheid om van dit puur Hol-landse tafereeltje foto’s of filmopnames van te maken.

Om 13.00 uur ging de Sinterklaasmiddag van start. Meteen al was er een rij belangstellenden, die liep vanaf de entree tot aan het podium. Tot 4 uur bleef er constant ‘n stroom belangstellenden binnenkomen.