Zangertjes zingen Sint- en Kerstliedjes tijdens Sintbezoek

Woensdagavond om 19.00 uur zat het Koorhuis van “De Zangertjes van Volendam” aan de Meerstraat bomvol met koorleden, ouders, vrijwilligers en andere belangstellenden. Dit vanwege het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas en de Pieten.

Om klokslag 7 uur stapten de Pieten huppelend naar binnen, gevolgd door Sint Nicolaas en de Hoofdpiet. Een zetel was voor de Goedheiligman in het Koorhuis geplaatst, met achter hem een groot TV-scherm, dat nieuw aangeschaft is. Sinterklaas was blij dat hij weer bij het koor langs kon komen, want hij is een groot liefhebber van koormuziek. In zijn toespraakje sprak de Kindervriend de hoop uit dat “De Zangertjes” tot in lengte van jaren mogen blijven bestaan. Hij had grote waardering voor de vrijwilligers die steeds in touw zijn voor het koor.