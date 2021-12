De juiste relaxfauteuil uitkiezen

In je luie stoel wil je ontspannen kunnen genieten. Grote kans dat jij graag lekker zit als je dat spannende boek leest, jouw favoriete televisieprogramma bekijkt of je ogen even wilt sluiten. Een op maat gemaakte relaxfauteuil biedt je dan optimaal comfort. Zo’n stoel sluit namelijk perfect aan op de vorm van jouw lichaam. Het voorkomt bovendien dat je allerlei gezondheidsproblemen ontwikkelt. Dat risico loop je namelijk als je regelmatig op een verkeerde stoel zit. In dit artikel ontdek je waar je op moet letten bij het uitkiezen van een goede relaxstoel.

Partnercontent

Relaxstoel met de juiste maten

Als je op zoek bent naar een nieuwe relaxfauteuil is het belangrijk dat je deze op maat laat maken. Zo dienen de verschillende delen van de stoel de juiste maat te hebben. Het gaat hierbij met name om de volgende zaken:

• Zithoogte;

• Zitdiepte;

• Zithoek;

• Hoogte van de armleggers;

• Lendensteun.

Als de stoel niet goed is afgestemd op jouw lichaam kun je onder andere rugpijn, nekklachten en zelfs ademhalingsproblemen krijgen. Je wervelkolom krijgt onvoldoende steun en raakt hierdoor overbelast. Verder is het mogelijk dat je ingewanden, zenuwen en bloedvaten in de knel raken. Naast een goede vormgeving van de relaxstoel zijn ook het soort bekleding, de vering en de zachtheid van de kussens van de belang voor het bereiken van optimaal comfort. Laat je bij het bepalen van je keuze adviseren door een deskundige.



Verstelbare onderdelen

Een relaxstoel met verstelbare onderdelen vergroot je comfort enorm. Zo is het erg prettig als de voetensteun, de rugleuning en de neksteun eenvoudig in een andere stand te zetten zijn. Het is immers heerlijk om af en toe wat meer achterover te leunen of met de voeten languit te relaxen. Ook de mogelijkheid om de stoel snel te draaien is erg populair. Veel mensen kiezen daarom voor een luxe draaifauteuil. Wie zichzelf helemaal in de watten wil leggen, kiest voor een elektrische bediening in plaats van een handmatige.



Extra gemak: sta op stoel

Een bijzonder soort relaxstoel is de sta op stoel. Deze geeft je steun bij het opstaan. Dit is te danken aan een elektrisch mechanisme dat ervoor zorgt dat je langzaam in een staande positie wordt geduwd. Hierbij hou je voortdurend steun van de stoel, want deze beweegt met jou mee omhoog. Ook als je weer wilt gaan zitten, helpt deze techniek daarbij. Sta-op-stoelen hebben een eenvoudige elektrische bediening en zijn ook leverbaar met een accu.



Een mooi design

Jouw nieuwe relaxstoel moet er natuurlijk ook leuk uitzien. Gelukkig is er volop keuze qua designs. Wil jij weten wat voor jou het beste is? Daar kom je in de meeste gevallen alleen maar achter door opties te testen en stoelontwerpen in het echt te bekijken. Ga dus langs in de showroom en ontdek de vele mogelijkheden. Laat je informeren over de verschillende kleuren en materialen voor de bekleding. Probeer diverse modellen uit en vraag advies bij het samenstellen van de stoel. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.