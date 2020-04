In de Nivo van vandaag, 22 april 2020, o.a.:

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 2)

• Filantroop Nel Emke is ruim halve eeuw de stille kracht achter ’t Nest

• John Tuijp test nieuwe medicijnen vanuit metropool Barcelona

• Zorgen over participatiebeleid gemeente

• Linda Koning hoopt dat sponsoren De Pinguins niet uit het oog verliezen

• Michelle Bosma door naar halve finale ‘Secretaresse van het Jaar’ verkiezing

• Debbie Bont na lockdown in Denemarken straks naar Franse topclub

• Darius Johnson: ‘Volendam voelt nu als thuis’

• Dulles: De Dagen, De Brug en mooie uitverkiezing

• Zorg en saamhorigheid krijgt in CarMar Huis diepere dimensie

• De zesde week van ‘Onderwijs op afstand’

• Horeca-ondernemers zijn eensgezind als het gaat om 1,5 meter-samenleving